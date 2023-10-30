İsrail: Bir askerimiz öldü
Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdüren İsrail, bir askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail’in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
The Times of Israel’in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail’in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, 2 asker ise ağır şekilde yaralandı. Tankın devrilmesine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde “kara operasyonlarını genişletmeye” devam ettiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze’de gece boyunca “kara operasyonlarını” sürdürdüğü ifade edildi. Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları’nın “birçok üyesinin” öldürüldüğü aktarıldı. (AA)