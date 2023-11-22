İsrail, Gazze’ye saldırıları şiddetlendirdi

İsrail ordusu, Hamas ile yapılan anlşama kapsamında çatışmalara insani ara verilmesine saatler kala Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere saldırılarını şiddetlendirdi.

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İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00'dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklandı.

İnsani aranın başlamasına saatler kala İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yönelik obüs saldırılarını artırdı.

İsrail topçuları bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği atarken bölgede sık sık patlama sesleri duyuldu.

Bölgede İsrail ordusunun helikopter trafiğinin de yoğunluğu da dikkati çekti.

İNSANİ ARA YARIN BAŞLIYOR

Hamas ile İsrail arasında 4 günlük insani ara ve esir takası konusunda varılan anlaşmanın yarın yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı. Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını belirtmişti. (AA)