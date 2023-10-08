İsrail: Kadınları ve çocukları esir almak İslam’a aykırıdır

Dün Orta Doğu'yu karıştıran saldırılar sonrasında İsrail Savunma Güçleri'nden çok sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, bölgede son yaşananları değerlendirdi…

IDF Sözcüsü Hagari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hamasın eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu olduğunu belirtti.

Hagari, “Hamas’ın acımasız saldırısı bir savaş suçudur. Kadınları ve çocukları esir almak uluslararası hukuku ihlal eder ve İslam’a aykırıdır. Bu eylemlere her kim katıldıysa bedelini ödeyecektir. Savaş zor ve önümüzde zorlu günler var. IDF güçlüdür ve gücünün her zerresini kullanacaktır” dedi.

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