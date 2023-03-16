İsrail’de hükümete karşı sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor

İsrail bugün de Netanyahu hükümetine karşı "sivil itaatsizlik günü" gösterilerine sahne oluyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı “sivil itaatsizlik günü” kapsamında, ülke genelinde kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis’ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu “yargıya müdahale” olarak değerlendiren grupların ülke genelinde 10 haftayı geride bırakan eylemleri giderek artıyor.

Göstericiler, gruplar halinde, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde ana arterlerde ve kent meydanlarında İsrail bayrakları ile çeşitli afiş ve pankartlarla yürümeye başladı. Batı Kudüs’teki bir grup eylemci, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin önündeki “yürüyüş yolunu” pembe ve kırmızı şeritle boyadı.

İsrail polisi, Yüksek Mahkeme’nin önündeki yolun boyanmasıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan, Kudüs İbrani Üniversitesi ve diğer kentlerde üniversite öğrencileri de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri gerçekleştiriyor.

Öte yandan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Tel Aviv’deki emniyet amirleriyle kitlesel protestoları değerlendirmek üzere toplantı yaptığı bildirildi. Ben-Gvir’in geçen hafta göstericilere “yeterince sert müdahale etmediği” için görevden aldığı ancak daha sonra Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın kararıyla görevine geri dönen Tel Aviv Polis Şefi Amichai Eshed ve diğer polis amirleriyle toplantı yaptığı fotoğraf basında paylaşıldı.

İsrail polisi, kamu düzenini bozmaya çalıştığı ve polisin talimatlarına karşı geldiği gerekçesiyle ülke genelinde 11 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail basınında, Netanyahu hükümeti destekçisi birkaç kişinin bazı göstericileri darp ettiği ve göz yaşartıcı gaz sıktığı aktarıldı.

HAYFA LİMANI’NIN GİRİŞİ KAPATILDI

Ülke genelinde yayılan eylemler, denizde de gerçekleştirildi. Hayfa sahilinde bir grup gösterici, yat ve teknelerle, buraya yanaşacak gemileri engellemek için limanın önünü kapattı.

Yerel basında, eylemin İsrail Donanması’ndan emekli bir grup tarafından düzenlendiği ve “Bir diktatörlüğe hizmet etmeyeceğiz” yazılı pankart asıldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkeme’nin, Meclis’in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, haftalardır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, taraflara “iç savaş” uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti. (AA)

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