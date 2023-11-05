İsrail’de ‘rehine’ gösterileri… ‘Geri getirin’

İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi’nde Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

“Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi”nin organizasyonuyla binlerce İsrailli başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs’te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı. Eylemciler, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.

Başkentte Tel Aviv Müzesi önünde toplanan esir aileleri ve onlara destek veren göstericiler, “Onları geri getirin” sloganları attı.

Esirlerin aileleri de Gazze'deki yakınlarının serbest bırakılmaları için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine mümkün olan tüm yolları deneme çağrısında bulundu. Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi ayrıca, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a seslenerek, “Onların hayatı sizin elinizde” ifadelerine yer verdi.

‘BİR AN ÖNCE ATEŞKES’

Tel Aviv, bu akşam bir başka gösteriye daha sahne olmuş, Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşımıştı.

Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor. (AA)