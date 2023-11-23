İsrail’den Filistinlilerin sığındığı okula saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenlediği ve saldırı sonucu 27 kişinin öldüğü belirtildi.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Filistin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM’ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü” denildi. Filistin hükümetinden saldırıya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus’a bağlı Beyta beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki bir çocuğun göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da Beyta beldesindeki çatışmada ağır yaralanan 12 yaşındaki Muhammed İbrahim Fuad Udeyli’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 229’a yükseldi.

Söz konusu saldırılarda Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 2 bin 900 Filistinli de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi’nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854’e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75’i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

İsrail, Gazze’de Filistinli ailelere karşı 1400’den fazla katliam gerçekleştirdi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700’den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda. (AA)

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