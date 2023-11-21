İsrail’e ait fabrika vuruldu
Hizbullah, İsrail'e ait askeri fabrika ve iki askeri noktayı vurduğunu açıkladı.
Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada İsrail’in Lübnan’ın Nebatiye vilayetine bağlı Kefur bölgesindeki bir alüminyum fabrikasına yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Hizbullah’ın da İsrail’in Şlomi bölgesinde yer alan savunma sanayi şirketi Rafael’in fabrikasını füzelerle hedef aldığı ifade edildi.
Saldırının ardından fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.
Hizbullah, bir başka açıklamasında ise İsrail’in Beyt el-Helil askeri noktasının katyuşa füzesi, Avivim yerleşim birimindeki bir evde konuşlanan askerlerin de güdümlü füze ile vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü. (AA)