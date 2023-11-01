İsrailli hahamlardan fetva: Hastaneyi bombalayabilirsiniz

İsrail'de 43 haham Başbakan Netanyahu'ya "Şifa Hastanesini bombalayabilirsin" fetvası verdi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de 43 hahamın, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze’deki Şifa Hastanesinde saklanması ve sivilleri kalkan kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını ilettiği belirtildi.

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu’ya gönderildi.

Haberde, hahamlarca imzalanan, “sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı” ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan’a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.

Mesajda, sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilerek, hastanenin bombalanması durumunda sorumluluğun “bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu” öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, “Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor” iddiasında bulunmuştu. Gazze’de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, “Bu savaşta tüm seçenekler masada” demişti. (AA)

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