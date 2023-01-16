İstanbul’a saç ektirmeye geldiği iddia edilmişti… Eski İngiliz bakana Türkiye’den ücretsiz saç ekimi teklifi

İngiltere'de son dönemde katıldığı reality şov programıyla gündemden düşmeyen eski Sağlık Bakanı Matt Hancock’un Türkiye'ye saç ektirmeye geldiği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin eski Sağlık Bakanı Matt Hancock'a Türkiye'deki bir saç ektirme kliniğinden teklif geldi.

Son dönemde katıldığı reality şovla İngiliz basınının gözdesi haline gelen eski Sağlık Bakanı Hancock, geçen hafta İstanbul'da görüntülenmişti. Kapalıçarşı'da kıyafet bakarken görüntülenen Hancock'un İstanbul ziyareti tartışmalara yol açmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Eski bakan saç ektirmeye gitmiş olabilir mi” sorusunu sorarken, çok sayıda kişi de son dönemde Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında büyük değer kaybetmesiyle çok sayıda İngiliz'in ya saç ektirmeye ya da dişlerini yaptırmaya Türkiye'ye gittiğine dikkat çekmişti.

İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Hancock ise İstanbul'a tatile gittiğini, saç ektirmediğini ve dişlerini yaptırmadığını söylemişti.

Tartışmalar sürerken İstanbul'daki bir klinik, Hancock'a ücretsiz saç ekim tedavisi teklif etti. Kliniğin sahibi, “Matt Hancock'u İstanbul'daki kliniğimizde ağırlayıp kendisine saç ekim tedavisi uygulamaktan memnuniyet duyarız” dedi.

Klinik yetkilisi, 44 yaşındaki eski bakanın genç erkeklerde giderek yaygınlaşan kellik sorununa nokta koyabileceklerini savunarak “Umarız Matt siyaset sonrası kariyerine adım attığı bu dönemde yeni saçlara kavuşma şansını kaçırmaz” ifadelerini kullandı.