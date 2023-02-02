İtalya’dan konuşulan karar: “Torunlar büyükanne ve büyükbabayla görüşmeye zorlanamaz”

İtalya'nın en yüksek mahkemesi, çocukların büyükanne ve büyükbabalarını görmek zorunda olmadıklarına ve buna zorlanamayacaklarına karar verdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da Yargıtay’da verilen karar, Milano’daki bir çocuk mahkemesi tarafından verilen daha önceki bir karara karşı iki çocuklu ebeveynlerin yaptığı itiraza cevaben geldi.

Buna göre, çocuklar yasal olarak büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret etmeme hakkını kazandı.

Mahkeme, yaşlı bir çiftin, çocukların ebeveynlerinin, devam eden bir aile kavgası sırasında iletişimlerini sürdürmelerine “engeller koyduklarından” şikayet etmesi üzerine, küçüklerin baba tarafından büyükanne ve büyükbabalarıyla zaman geçirmek zorunda kalmalarını şart koşmuştu.

2019’da çocuk mahkemesi, ebeveynlerin itirazlarına rağmen, çocuklar ve büyükanne ile büyükbabalar arasında sosyal hizmet uzmanı gözetiminde toplantılar yapılmasını emretti ve ebeveynler adına karara itiraz etme girişimi başarısız oldu.

12 YAŞ KURALI VAR

Ancak Yargıtay bu hafta kararı bozdu ve iki çocuğun “nesiller arasındaki bağdan yarar sağlayacağına” dair “şüphe” olmasa da, çocukların kendilerinin görmeye zorlanmaktan hoşlanmadıklarını ifade ettiklerini kabul etti.

Mahkeme, “istenmeyen bir ilişki” içeren senaryolarda, çocukların haklarının büyükanne ve büyükbabalarınkinden daha ağır basması gerektiğine karar verdi. Artık 12 yaşından büyük çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarıyla ilişkilerini sürdürmek isteyip istemediklerini ayırt edebilerek buna zorlanamayacaklar.

Brescia’daki küçükler mahkemesi başkanı Cristina Maggia, İtalyan gazetesi Vita’ya, “Eğer bu ilişkiler çocuğun kendisi için yararlı ve üretkense, çocuklar büyükanne ve büyükbabalar ve diğer aile üyeleriyle ilişkiler kurabilmelidir. Eğer böyle olmazsa, ilişki çocuklara empoze edilirse, büyükanne ve büyükbabanın torunlarla ilişki sürdürme hakkı yoktur.” dedi.