İzlanda alarm verdi: Yüzlerce deprem hissedildi, binlerce kişi tahliye edildi

İzlanda'da panik... Son günlerde bölgede hissedilen yüzlerce depremden ve oluşan devasa çatlaklardan sonra binlerce kişi tahliye ediliyor. Yetkililer, volkanik patlama için alarm verdi.

Sozcu.com.tr

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İzlanda’da yanardağ endişesi son günlerde kırmızı alarma neden oldu. Grindavik merkezinde devasa çatlaklar oluştuktan, binlerce kişi tahliye edildikten ve yüzlerce deprem hissedildikten sonra volkanik patlama endişesi baş gösterdi.

Tahliye edilen bölge sakinleri, evlerinden kaçarken sarsıntılar hissettiklerini ve yerin altından sesler geldiğini bildirdi. Dünya basınına yansıyan haberlere göre; kasabanın etrafında devasa çukurlar açıldı ve sahil güvenlik tarafından çekilen havadan görüntülerde de yarıklardan dumanların yükseldiği görüldü.

Yetkililer, yakınlardaki bir jeotermal enerji santralinin çevresine acilen bariyerler inşa edilmesi için hazırlanıken ve bu bariyerlerin bir volkanik patlamada lav akıntılarından koruyacağını ümit ediyorlar.

Meteoroloji ofisinden Matthew James Roberts, “Şu anda muazzam bir belirsizliğe sahibiz. Bir patlama olacak mı, olursa ne tür bir hasar meydana gelecek?’ bilmiyoruz” dedi.

Magma kasabanın altında birikiyor ve uzmanlar dün, altında yaklaşık 14 km uzunluğunda bir koridorun geliştiğini ve bu oluşum boyunca herhangi bir yerde bir patlamanın mümkün olduğunu söylüyor.

Yerel basında ise gece boyunca sismik aktivitenin saatte yaklaşık yüz sarsıntı ile bir önceki güne benzer olduğunu bildirdi. Sarsıntıların çoğunun küçük olduğu belirtilirken en büyüğünün 3,1 ve 2,8 boyutunda olduğunu belirtti.

1999’dan beri İzlanda’da yaşayan 56 yaşındaki Belçika doğumlu Hans Vera, ailesinin evinin sürekli sallandığını söyledi. Şu anda Reykjavik’in bir banliyösünde bir akrabasında kalan Vera, “Asla sabit duramıyorsunuz; sürekli sarsılıyor; bu yüzden uyumak mümkün değil” dedi.

Yaşananlar sadece bölgedeki yerel halkı değil, tüm İzlanda’yı şoke etmiş durumda.

İzlanda’nın Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Vidir Reynisson bu hafta başında yaptığı açıklamada, “Bölgedeki tüm evler ve altyapı konusunda gerçekten endişeliyiz. Magma şu anda çok sığ bir derinlikte, bu yüzden kısa sürede bir patlama bekliyoruz” dedi.

Yerel gazeteci Holmfridur Gisladottir, pazartesi günü Sky News’e İzlandalıların sadece beklediklerini söyledi.

Yaşananlar 2010 yılında İzlanda’nın bir başka yanardağı olan Eyjafjallajokull’da meydana gelen patlamayı hatırlattı. Patlama, 50 bin uçuşun iptal edilmesi ve sekiz milyon yolcunun etkilenmesiyle, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel havacılığın en büyük kapanmasına neden olan devasa bir kül bulutu üretti.

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