Kadirov: Wagner’i ezmek için yardıma hazırız

Dünyanın gözü Wagner'in orduya karşı ayaklanma başlattığı Rusya'ya çevrilirken Putin'e en yakın isimlerden Çeçen lider Kadirov'dan da sert açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da “darbe girişimi” olarak nitelenen Wagner güçlerinin ayaklanması sonrası Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’dan Moskova’ya destek açıklaması geldi.

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna’daki savaşa da askeri destek veren Kadirov, güçlerinin Wagner’in isyanının bastırılması için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in isyanını “sırta saplanan bıçak” olarak niteleyen Kadirov, Rus askerlerine de provokasyonlara kapılmama çağrısı yaptı. Putin’e tam destek verdiklerini kaydeden Kadirov, “Çeçen askerler yola çıktı. Rusya’nın birliğini korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalı ve biz hazırız” dedi.

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