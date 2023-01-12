Kafa kesme videolarıyla dünyayı dehşete düşüren IŞİD militanı, ABD kayıtlarında ortadan kayboldu

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle 'Beatles' ismi verilen IŞİD hücresinin 4 üyesinden biri olan ve ABD'de ömür boyu hapis cezası alan Alexanda Kotey’in cezaevi sisteminde sırra kadem basması büyük tartışma yarattı. Grubun kaçırdıkları kişilerin kafalarını keserek öldürdüğünü gösteren videolar dünyayı dehşete düşürmüştü.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de Batılı rehinelerin kafasını keserek öldüren ve ABD’de geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılan IŞİD'in İngiliz üyesi Alexanda Kotey'in adli kayıtlarda görülmemesi tartışma yarattı.

İngiliz basını, 39 yaşındaki IŞİD militanının cezaevi kayıtlarında görülmediğini duyurdu. Resmi kayıtlarda Kotey'in hangi cezaevinde bulunduğuna dair hiçbir ize rastlanmadı. Kotey'in hapis yattığı düşünülen Pennsylvania’daki yüksek güvenlikli hapishanede de olmadığı belirtildi.

İngiliz aksanıyla konuşmaları nedeniyle ‘Beatles’ ismi verilen IŞİD hücresinin 4 üyesinden biri olan Kotey'in sırra kadem bastığı haberi, Suriye'de vahşice katlettiği kurbanların ailelerini ayağa kaldırdı.

Yetkililer, bazı mahkumların tıbbi tedavi, mahkeme süreci ve diğer çeşitli nedenlerle cezaevi sisteminde geçici olarak görünmeyebileceğini belirtti ancak Kotey’in yeriyle ilgili net bir açıklama yapılmaması kafaları daha da karıştırdı. IŞİD üyesinin soruşturma nedeniyle başka bir yere götürülmüş olabileceği kaydedildi.

‘ABD’YLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR’

Türkiye'ye kaçmak isterken 2018'de yakalanan Kotey, Suriye'de İngiliz yardım görevlisi David Haines'i ve farklı Batılı isimleri kaçırarak vahşice öldüren IŞİD hücresinde yer almıştı. Haines'in kızı Bethany Haines, Kotey'in ABD'li yetkililerle iş birliği yaptığını düşündüğünü ve bu nedenle cezasının hafifletilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

IŞİD grubunun kurbanları arasında ABD'li yardım görevlileri Peter Kassig ve Kayla Mueller, ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff da vardı. Grubun kaçırdığı kişilerin kafalarını keserek öldürdüğünü gösteren propaganda videoları dünyayı dehşete düşürmüştü.

27 rehineyi kafalarını keserek öldürdüğü belirlenen grubun bir diğer üyesi olan Aine Davis, Türkiye’de yakalanarak 7,5 yıl hapis cezası almıştı.

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