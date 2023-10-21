Kahire’de barış zirvesi: Amaç ateşkes için yol haritası

Filistin-İsrail savaşında barış için yol haritası bulmayı amaçlayan Kahire Barış Zirvesi başladı. İsrail zirveye temsilci göndermedi.

Sozcu.com.tr

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Filistin-İsrail savaşına çözüm bulmaya yönelik Kahire Barış Zirvesi başladı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al-Nahyan ve çok sayıda ülkeden liderler ve bakanlar katılıyor.

Filistin lideri Abbas, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, “Topraklarımızı asla terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, zirvede Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi ve ateşkes amacıyla yol haritası oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti. Sisi, Refah Sınır Kapısı’nı bir an için bile kapatmadıklarını ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanının insani yardımların geçişini engellediğini belirtti.

FİDAN’DAN ‘YENİ GARANTİ MEKANİZMASI’ ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, İsrail’in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, “Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir” ifadesini kullandı.

“Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir” diyen Fidan, Türkiye’nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

‘ANLAŞMAZLIKLARIN AŞILMASI ZOR’

Öte yandan İsrail’in temsilci göndermemesi zirvenin başarısıyla ilgili soru işareti yarattı. İsrail’e savaşta destek veren ABD de Mısır’daki maslahatgüzarıyla zirvede temsil ediliyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, “Hamas’ın İsrail’e baskını ve İsrail’in kendini koruma hakkı gibi” tartışmalı konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle zirveden ortak bir açıklama çıkmasının zor olduğunu söyledi. (AJANSLAR)

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