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Katar’dan Türkiye’ye dikkat çeken ziyaret

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:20 - 12 Şubat 2023 Güncellenme:
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Katar’dan Türkiye’ye dikkat çeken ziyaret

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Katar resmi ajansı QNA’da yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere başkent Doha’dan ayrılarak Türkiye’ye hareket ettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olacak. (AA)

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