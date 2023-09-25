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Kuzey Kore’nin sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi

Kuzey Kore'nin Covid-19 salgınından bu yana yabancılara uyguladığı sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi.

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Kuzey Kore’nin sınır tedbirlerini kaldırdığı iddia edildi

Yonhap’ın Çin devlet televizyonu CCTV'ye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore’nin Covid-19 salgını nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik sınır kapatma uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

2 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI

Kaynağın kim olduğunun açıklanmadığı haberde, Pyongyang yetkililerinin yabancıların varışta iki günlük karantina döneminden sonra ülkeye girmelerine izin verileceğini kaydettiği öne sürüldü.

Öte yandan, Kuzey Kore tarafından konuyla ilgi henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore, temmuzda Çin ve Rusya’dan gelen resmi heyetler ile ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020’nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı. (AA)

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