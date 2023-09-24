Mahkemede firar etmişti: 32 yıllık kaçış son buldu
Cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava sürerken mahkemeden kaçan kişi 32 yıl sonra yakalandı.
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 1991’de cinayete teşebbüsten yargılandığı dava devam ederken kaçan 63 yaşındaki Greg Lawson’ın Meksika’da yakalandığını açıkladı.
Lawson, yakalanmasının ardından ABD’ye getirilerek tutuklandı.
Lawson, 1991’de jürinin, cinayete teşebbüs suçuyla ilgili mahkumiyet kararını açıklaması için Louisiana eyaletindeki mahkeme salonuna geri dönerken kaçmıştı.
Lawson’ın yakalanması, eyalet yetkilileri ve FBI tarafından “önemli bir başarı” olarak değerlendirildi.
Lawson’ın cinayet suçundan yargılanması bekleniyor. (AA)