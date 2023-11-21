Market rafında zeytinyağı şişelerine asma kilit takıldı
Zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış, dünyanın en büyük üreticilerinden İspanya’da da etkili oluyor. Fiyatların son iki haftada yüzde 150 yükselmesiyle zeytinyağının litre fiyatı 15 Euro’ya kadar çıktı.
Artan yağ hırsızlığı karşısında süpermarketler de önlem almaya başladı. Tu Super adlı süpermarket zinciri, 5 litrelik zeytinyağı şişelerine asma kilitli zincirler taktı.
Auchan isimli süpermarket zinciri de şubelerinde litrelik zeytinyağı şişelerine güvenlik alarmı takmaya başladı. Ülkede bu ay da bir depodan 56 ton zeytinyağı çalınmıştı. Yazın etkili olan kuraklığın birçok ülkede zeytin üretimini olumsuz etkilediği belirtiliyor.