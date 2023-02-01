Meriç’te çelik çiti uzatmak isteyen Yunanistan’a fon çıkmadı

Batı Trakya’da Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç Nehri sınır bölgesindeki 42 kilometrelik çelik çiti 140 kilometreye çıkarmak için hazırlık yapan Yunanistan’a AB’den olumsuz yanıt geldi. AB’de, çelik çitin finansmanının karşılanmayacağı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan ile Türkiye arasında Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili sınırları içerisinde bulunan ve iki ülkenin sınırların teşkil eden Meriç Nehri kıyısında yasadışı göçü önlemek için 42 kilometre çelik çit yaparak elektronik cihazlar yerleştiren Yunanistan çelik çitin uzunluğunu 140 kilometreye çıkarma kararı almıştı.

YUNAN BAKAN ADETA ŞOV YAPMIŞTI

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos 21 Ocak 2023 tarihinde Meriç sınır bölgesinde konuk ettiği 27 Avrupa ülkesi büyükelçisine bölgedeki yasadışı göç ile ilgili brifing vermiş üst düzey komutanlarla şov yapmıştı.

Theodorikakos’un yaptığı açıklamada çelik çiti 140 kilometreye uzatmak için çalışmalara başlanacağını açıklamıştı.

“BAŞKA ŞEYLERE PARA KALMAZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Komiseri Ylvia Johansson Yunanistan’ın Dedağaç iline inşa edilecek yeni çitin finansman talebine ilişkin olumsuz tutumunu vurgulayarak, Birliğin yasadışı göçle başa çıkmak için duvarlar ve çitler ile finansman sağlamasına karşı olduğunu yineledi.

Johansson, “Avrupa Birliği bütçesinde bunun için para yok. Duvarlara ve çitlere para harcamak zorunda kalsaydık, başka şeylere para kalmazdı” dedi.

AB KOMİSYON BAŞKANIDA ÇİTLERE TEPKİLİ

Çitin 140 kilometreye uzatılması için en az 100 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğu belirtilirken AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen ise, “Dikenli teller ve duvarlar için fon sağlanmayacağı konusunda Komisyon ve Parlamento’da uzun süredir ortak bir görüş var” ifadelerini kullandı.

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