Milyarderlerin savaşı… Musk ve Ambani karşı karşıya

Milyarder girişimci Elon Musk, gözünü Hindistan'a dikti. Ancak Starlink uydularını ülkeye götürmek için can atan Musk'ın karşısında Hindistan'ın en zengin iş insanı olan Mukesh Ambani var.

Sozcu.com.tr

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Salı günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından Musk, Hindistan’da internet hizmetlerinden yoksun ücra bölgelere yardımcı olabilmek için Starlink’i devreye almaya son derece istekli olduğunu söyledi. Ancak Musk’ın bu isteği ülkenin en zengin insanı tarafından pek de hoş karşılanmadı.

SpaceX’in sahibi Musk, Hint telekom devi Reliance Jio’yu yöneten ve Asya’nın en zengin insanlarından biri olarak anılan Mukesh Ambani’nin güçlü direnişiyle karşı karşıya. Şimdi, dünyanın en kalabalık ülkesinde uydu hizmeti vermek için iki milyarder âdeta bir savaşa girdi.

Deloitte’a göre; Hindistan’ın uydu geniş bant hizmet pazarının yılda yüzde 36 büyüyerek 2030’a kadar 1,9 milyar dolara ulaşacak. Bu da Hindistan’ı bu alanda son derece cazip bir pazar haline getirerek Musk gibi isimlerin ilgisini çekiyor.

Bu yüzden de Starlink, uydu hizmetinin şirketler tarafından paylaşılması gereken doğal bir kaynak olduğunu söyleyerek lisanslar vermesi için lobi yapıyor. Ambani’nin şirketi Reliance ise Musk ile aynı fikirde değil.

Reuters’ın haberine göre endüstriden bir kaynak, uydu hizmeti için hükümetin yabancı şirketlerin taleplerini kabul etmeyeceğini söyledi. İkinci bir endüstri kaynağı ise, Reliance’ın , açık artırma olmadan Starlink gibi yerleşik yabancı oyunculara kapıları açmanın Hintli firmalara zarar vereceğini ve eşit olmayan bir oyun alanı yaratacağını söylüyor.

Daha önce Ambani’nin Reliance Retail şirketi, Amazon ile rekabet etmek zorunda kalmış ve e-ticaret alanındaki pazar payında ABD’li rakibinin gerisinde kalmıştı.

Musk’ın talebinin bir Tesla fabrikası kurmak için Hindistan ile görüşmelerde bulunduğu sırada gelmesi ise dikkat çekti.

Reliance Jio’nun halihazırda 439 milyon telekom kullanıcısına sahip olması, onu pazar lideri yapıyor ve 8 milyon kablolu geniş bant bağlantısıyla da yüzde 25’lik bir pazar payına sahip.

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