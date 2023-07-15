Mucize kurtuluş: Doktorlar küçük çocuğun kopan boynunu yeniden dikti

Geçirdiği trafik kazasında baş bölgesi içeriden kopan Filistinli çocuk, İsrailli doktorların çabalarıyla hayata döndü.

Sozcu.com.tr

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Batı Şeria'da geçen ay araba çarpması sonucu ağır yaralanan ve kafatası omurgasından kopan 12 yaşındaki Filistinli Süleyman Hasan, geçirdiği ameliyat sonucu mucize bir hayatta kalma hikayesine imza attı.

Geçen ay bisiklet sürerken araba çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, acilen helikopterle Kudüs'te hastaneye kaldırıldı. Nadir görülen bir tıbbi olay yaşayarak baş bölgesi içeriden kopan Hasan, hemen ameliyata alındı.

Doktorlar, Hasan'ın başının boynundan neredeyse tamamen ayrıldığını ve saatler süren zorlu ameliyat geçirdiğini aktardı. Ameliyatı gerçekleştiren İsrailli doktorlar Ohad Einav ve Ziv Asa, hastaneye geldiğinde çocuğun durumunun çok kötü olduğunu ancak ameliyatın başarılı geçtiğini ifade etti.

Çocuğun kafatası ve omurgasının vida ve plakalarla birbirine tutturulduğu kaydedildi.

GENELDE ANINDA ÖLÜYORLAR

Çocuğun içeriden kopan başının yeniden yerine yerleştirildiğini kaydeden doktorlar, sonuçları bir ay sonra açıkladı. İsrail basınına konuşan doktor Ohad Einav, bu tür olaylarda hastaların çoğunun hemen öldüğüne dikkat çekerek “Çocuğun hayatta kalması için mücadele ettik” dedi. Einav, baş bölgesindeki damarlar hasar görmemişse ameliyatın mümkün olduğunu belirtti.

Tıp dünyasında da ilgi çeken ameliyat, birçok doktor tarafından “inanılmaz bir başarı” olarak nitelendirildi.

Ameliyat sonrası nörolojik sorun yaşamayan ve tek başına yürüyebilen Süleyman'ın rehabilitasyon tedavisinin süreceği açıklandı. Çocuğun babası da İsrailli doktorlara müteşekkir olduğunu söyledi.

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