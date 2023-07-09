NATO’da kritik hafta: Erdoğan hakkında dikkat çeken hatırlatma

NATO, İsveç'in üyeliğini tartışmaya devam ederken, bütün gözler bu hafta Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'nde olacak... Kritik zirve öncesinde dikkat çekici bir yorum yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO içerisinde İsveç’in üyeliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor…

Türkiye ile Macaristan’ın itiraz ettiği İsveç’in NATO üyeliği için görüşmeler devam ederken bu hafta Litvanya’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nden nasıl bir sonuç çıkacağı uluslararası kamuoyunda da büyük bir tartışma konusu.

Türkiye, İsveç’in terörle mücadelede yeterli iş birliği yapmadığı konusunda açıklamalarda bulunurken bu hafta gerçekleşecek görüşmeler öncesinde ABD’nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press dikkat çekici bir haber derledi. “NATO’nun birliği Vilnius’taki zirvede test edilecek” başlığının kullanıldığı haberde bazı diplomat ve yetkililerin yorumlarına yer verildi.

“ÇATLAK OLMASI FIRSAT YARATIR”

ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama dönemindeki ABD’nin NATO temsilcisi Douglas Lute, “Herhangi bir çatlak ya da birlik mesajının verilmemesi NATO’ya karşı olanlar için bir fırsat yaratır” yorumunu yaptı. Lute, NATO içerisinde herhangi bir çatlak ve kopukluk olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “İsveç’in çok da uzak olmayan gelecekte NATO’ya gireceğinden eminim” yorumunu yaparken, AP muhabirleri bunun zirvede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin net olmadığını hatırlattı.

AP muhabirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçmişte benzer bir gerilimde taraf olduğunu yazdı. Haberde, “Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir NATO zirvesini Türkiye’nin çıkarları için ilk kez kullanması değil. 2009’da Erdoğan, dönemin NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in seçilmesini engellemiş, fakat NATO içerisindeki üst düzey pozisyonlara Türk yetkililerin gelmesini garanti altına aldıktan sonra onay vermişti” denildi.

“BURADA SORULMASI GEREKEN…”

Haberde, “Vilnius’ta odak noktası olacak bir diğer isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğini esas engelleyen kişi. Erdoğan, İsveç’e suçlamalar yöneltiyordu” yorumu yapıldı.

Bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev alan Max Bergmann, “Erdoğan’a karşı giderek artan bir rahatsızlık var. Putin ile bağından endişe edenler, demokratik olarak geriye gitmek ve yaptırımları delmesi üst üste geliyor” yorumunu yaptı. Bergmann, “İyi davranmayı denediler. Burada sorulması gereken soru, daha sert olmanın zamanının gelip gelmemesi” dedi.

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