NATO’dan Çin uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in 2035'e kadar 1500 nükleer savaş başlığına sahip olacağını, bunların Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamına ulaşabilecek füzelerde bulunacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin bitiminde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çin hakkındaki bir soruya karşılık Stoltenberg, NATO Zirvesi’nden ve özellikle NATO’nun Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile görüşmesinden Çin’e karşı kuvvetli mesajlar çıktığını belirtti.

Güvenliğin sadece bölgesel değil küresel olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Çin’in askeri kabiliyetlerine yaptığı yatırıma işaret etti.

Stoltenberg, “Çin’in 2035 yılına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa’nın tamamına, yani NATO topraklarına ulaşabilecek füzelerde 1500 nükleer savaş başlığına sahip olmasını bekliyoruz. Çin’in ne kadar yakınımıza geldiğini görüyoruz.” dedi.

Çin’in aynı zamanda Afrika ve Arktik bölgesi gibi dünyanın birçok yerine gittiğini, kritik altyapıları kontrol etmeye çalıştığını, siber alana girdiğini ifade eden Stoltenberg, NATO’nun Hint-Pasifik bölgesi ortakları olan Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya ile deniz güvenliği, dezenformasyonla mücadele, siber alan gibi konularda çalışmalar yürüttüğünü aktardı. (AA)

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