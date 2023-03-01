Nijerya’nın yeni lideri belli oldu

Nijerya'nın yeni lideri, Tüm İlericiler Kongresi adayı "Asiwaju" Bola Ahmed Tinubu oldu.

Sozcu.com.tr

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Nijerya’da 25-26 Şubat’ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) verilerine göre, Tinubu 8 milyon 794 bin 726 oy alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Seçimde Tinubu’nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar 6 milyon 101 bin 533 oy ile ikinci, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi ise 6 milyon 984 bin 520 oy ile üçüncü sırayı aldı.

Federal sistemle yönetilen Nijerya’da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24’ünde oyların yüzde 25’ini alması gerekiyor. Tinubu, seçimde 12 eyalette birinci olurken 18 eyalette de oyların yüzde 25’ini alarak toplamda 30 eyalette gerekli çoğunluğu sağladı. Ana muhalefetteki PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.

‘GODFATHER OF LAGOS’



Yoruba dilinde “liderlik eden kişi” anlamına gelen “Asiwaju” lakabıyla tanınan Tinubu, ülkenin güçlü ve önde gelen siyasetçilerinden biri.

Lagos eyaletinde doğan ve 1992’de siyasete atılan 70 yaşındaki Tinubu, 1994’te eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderildi. Abacha’nın 1998’de ölümünün ardından ülkede başlatılan yeni demokrasi dönemiyle Tinubu, 1999’da ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçildi ve 8 yıl görev yaptı.

Tinubu, mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile 2013’te APC partisini kurdu ve Buhari, APC ile 2015’teki devlet başkanı seçimini kazandı.

Lagos valisi olarak 8 yıl görev yapan Tinubu’ya, yaptığı hizmetler dolayısıyla Lagos halkı tarafından “Godfather of Lagos” lakabı verildi. Tinubu’nun, Nijerya’nın ticari merkezi Lagos’un gelişmesi ve yeniden şekillenmesinde büyük rol oynadığı ifade ediliyor.

Görev süresi boyunca, yabancı yatırımlar çekerek Lagos’u ekonomik bir çekim merkezi haline getiren Tinubu, hızlı otobüsler için yeni şeritlerin oluşturulduğu bir toplu taşıma planıyla trafik sorununu hafifletti.

TİNUBU’NUN VAATLERİ

Uzun zamandır terör ve silahlı çetelerin saldırılarıyla sarsılan ülke son yıllarda ekonomik sıkıntılarla da mücadele ediyor.

Ekonomiden güvenliğe, sosyal refahtan eğitime kadar farklı alanlarda seçim vaatlerinde bulunan Tinubu, özellikle gençler için iyi bir yaşam ve makul ücretlerle istihdam sözü verdi.

Tinubu, daha fazla ihracat ve daha az ithalat yaparak hem yerel parayı hem de halkın yaşam tarzını güçlendirmek istiyor.

Bola Ahmed Tinubu, ayrıca, dar gelirlilerin ekonomiye daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kamu altyapısını modernize etmeyi ve geliştirmeyi vadediyor. (AA)

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