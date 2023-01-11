Ofisinden gizli belgeler çıkan Biden’dan ilk yorum

ABD Başkanı Biden, ofisinde "gizli belgelerin" bulunmasına şaşırdığını ve içeriklerini bilmediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, kişisel ofisinde “gizli belgelerin” bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek, avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etti.

Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika’nın başkenti Mexico City’de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Washington’daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi’ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.

Biden, avukatlarının “yapması gerekenleri yaptıklarını” belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti. “O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum” diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti. (AA)

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