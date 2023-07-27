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Ölüm sahili: Tam 901 ceset çıkarıldı

Bu yılın başından bu yana, Tunus sahillerinden çıkarılan düzensiz göçmenlere ait ceset sayısının 901 olduğu belirtildi.

Yayınlanma: 02:28 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ölüm sahili: Tam 901 ceset çıkarıldı

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fıki, parlamentoda yaptığı konuşmada, Akdeniz sahillerinden çıkarılan 901 cesedin 36’sının Tunuslu, 267’sinin yabancı ülke vatandaşı, diğerlerinin ise kimliklerinin belirlenemediğini söyledi.

15 BİN 327 KİŞİ KURTARILDI

Fıki, aynı süre içinde ise 15 bin 327 kişinin ise kurtarıldığının altını çizdi.

Güvenlik çalışmalarının bu sayılarda azalmaya neden olacağını belirten Fıki, Avrupa’ya geçmek isteyen Afrikalıların sayılarında düşüş için kara sınırlarının korunmasında daha kararlı olacaklarını vurguladı. (AA)

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