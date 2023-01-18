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Paris’te bina yandı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:25 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Paris’te bina yandı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Le Parisien’in haberine göre, Yvelines ilindeki Rambouillet kasabasında sabah saatlerinde bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle binadakiler tamamen tahliye edildi.

Yangının neden çıktığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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