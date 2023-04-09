Partiler, Avrupa’yı yok saydı

14 Mayıs seçimleri için milletvekili listeleri kesinleşti. Yurt dışından 30’dan fazla başvuru alan CHP'nin, "Size 15 vekillik verilmeli“ demesine rağmen, tek bir yurt dışı adayı yok. Diğer partilerle, yurt dışı aday başvurusu 100'ü aştı.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için adaylar listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Listelerini en geç açıklayan parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

Türkiye'den adaylık için başvuranların yanı sıra, yurt dışından da 100’den fazla kişi adaylık başvurusu yaptı. Bunların 30’a yakını CHP’den aday oldu.

AKP’den 40’dan fazla yurt dışı başvurusu olduğu sanılırken, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve MHP’lilerin başvurusu ile sayı 100’ü aştı.

AKP ve HDP’den “yurt dışı havası almış” ama Türkiye’de yaşayan iki kişi yine aday oldu. Ancak CHP’de beklentiler gerçekleşmedi.

Daha önce “Yurt dışı ayrı seçim bölgesi olsun, 15 vekil çıkarabilsinler” diyen CHP, yurt dışını hayal kırıklığına uğrattı. Gurbetçi adaylar listelerin en alt sıralarında bile yer bulamadı.

1.5 MİLYON OY VAR, ADAY YOK

Başta Almanya olmak üzere, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre, ABD ve hatta diğer bir çok ülkeden CHP Yurt Dışı Birlik Başkanları ve eski başkanları, Ankara'ya gidip “Adaylık harçlarını” yatırarak başvuru yapmıştı.

Bu adaylardan hiç biri listeye giremedi. 6 milyondan fazla Türk ya da Türk kökenli ile çifte vatandaşın yaşadığı yurt dışından yaklaşık 1.5 milyon Türk'ün oy kullanması beklenirken, bilinen ya da yurt dışındaki Türkler'in sorunlarını anlatabilecek kimsenin alınmaması şaşırttı.

CHP LİSTESİNDE MİLLİ GÖRÜŞÇÜ

Milli Görüşçü ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul 3. Bölge 6. Sıra adayı oldu. AKP'den de partinin yurt dışı örgütlenmesi UID'in eski yöneticisi Zafer Sırakaya, ikinci bölge 7. sıradan aday gösterildi.

Sırakaya ise eğitiminin çok büyük bölümünü Türkiye'de yaptığı ve Türkiye'de yaşadığı için gurbetçilerin konularına pek vakıf değil.

KAZANAMAYAN ÖKER, YİNE ADAY

Bir dönem Almanya'da bulunan ve “islam dışı Alevilik ve Ali'siz Alevilik”in yaratıcılarından olan AABF eski başkanı Turgut Öker ise, HDP'nin İstanbul 3. bölge 4'üncü sıra adayı olarak gösterildi.

İstanbul’da yaşayan Öker, bir önceki seçimde “Aleviler'in kendisine oy vereceğini” öne sürerek İstanbul'dan aday olmuş ancak 2 bin oy bile alamamıştı.

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