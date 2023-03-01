Peru’da kurye çantasında 600 ila 800 yıllık mumya bulundu

Peru'da polis, soğutuculu kurye çantasında, 600 ila 800 yıllık olduğu düşünülen mumya buldu.

Sozcu.com.tr

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Peru’nun güneyinde bulunan Puno şehrinde, terk edilmiş bir parkta içki içen üç kişinin yanında, kurye kutusu içinde bir mumya bulunduğu tespit edildi.

Puno Bölgesi Ulusal Polis basın sözcüsü Marco Antonio Ortega, mumyanın, 26 yaşındaki bir kişinin taşıdığı, kırmızı renkte bir sipariş kutusunun içinde cenin pozisyonunda bulunduğunu belirtti.

Mumyayı yanında taşıyan Julio Cesar Bermejo, yerel basına yaptığı açıklamada, “Juanita” adını verdiği mumyayı “benim manevi kız arkadaşım” diye tanımlıyor: “Evde odamda duruyor. Beraber uyuyoruz. Ben ona bakıyorum.”

Polis, Bermejo’nun gözaltında tutulduğunu belirtti.

Öte yandan Peru haber ajansı Andina ise mumyanın yetişkin bir erkeğe ait olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Ulusal kültür varlığı olarak sınıflandırılan mumya, Peru Kültür Bakanlığı gözetimine alındı.

Peru, İnka İmparatorluğu öncesi ve sonrasında gelişen çeşitli uygarlıklara ait yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.

Arkeologlar 2021’de, ülkenin başkenti Lima yakınlarındaki bir bölgede, 800 ila 1200 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya daha bulmuştu. (AA)

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