Putin’den Wagner açıklaması: 3 seçenek sundu

Wagner'in darbe girişimi sonrası yeni bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kan dökülmesini engelleyen Wagner komutanlarına teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan Putin, Wagner üyelerine 3 seçenek sundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarına meydan okuduktan saatler sonra sağlanan anlaşmayla savaşçılarını geri çeken paralı asker grubu Wagner hakkında açıklama yaptı.

“SÖZÜMÜ TUTACAĞIM”

Wagner üyelerine bir söz verdiğini ve bu sözü tutacağını ifade eden Putin, şu ifadeleri kullandı;

*Ayaklananlar ülkelerine ihanet etti, yanlışa düşüp vazgeçenlere teşekkür ediyorum. Tüm devlet organları bu isyanın bastırılması için harekete geçti.

*Kan dökülmesini engelleyen Wagner komutanlarına teşekkür ediyorum. Belarus’a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum ve bu sözü tutacağım.

3 SEÇENEK SUNDU

*Wagner askerlerinin yaptıklarının sonuçlarını düşünmesi için silah kullanmadık.

*Rusya Savunma Bakanlığı'yla ya da kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalayarak hala Rusya'ya hizmet etme ya da evlerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus'a da gidebilir.

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