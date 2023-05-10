Reuters: Seçim yaklaşırken Kürtlerin değişim arzusu büyüyor

14 Mayıs seçimlerine günler kala dünya basınında seçim analizleri hız kazanıyor. İngiliz Reuters haber ajansı Diyarbakır’da seçmenin nabzını tuttu, Erdoğan’a desteğin Kürtler arasında eridiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir dizi analiz yayınlayan İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğin Kürt seçmenler arasında da düştüğünü yazdı.

Reuters, Erdoğan'a desteğini geri çeken Kürt seçmenlerle konuşarak Kürtlerin yoğun olduğu kentlerde bir zamanlar güçlü olan hükümete desteğin azaldığına dikkat çekti. Daha önce AKP'ye oy verdiğini ancak 6 Şubat depremleri sonrası kararını değiştirdiğini anlatan Diyarbakırlı Mehmet isimli bir televizyoncu, “Türkiye'de değişim şart. Gençlerin ne umudu ne de geleceği kaldı” dedi.

Hükümetin artan milliyetçi söyleminin Kürtler arasında Erdoğan'a desteği erittiği yorumunu içeren haberde hayat pahalılığı krizinin de diğer yerlerde olduğu gibi Güneydoğu'da da Erdoğan'ın seçimi kazanma şansını tehdit ettiği kaydedildi. Diyarbakır'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğin hızla arttığına dikkat çeken Reuters, yine de Erdoğan'ın çekirdek tabanını koruduğunu aktardı.

‘ERDOĞAN 20 YILDA DEĞİŞTİ’

Haberde Erdoğan'ın PKK ve muhalefet arasında bağ olduğu iddiasına kanıt sunamadığı belirtilirken, hükümetin 10 yıl önce PKK'yla barış süreci için masaya oturduğu hatırlatıldı.

HDP'nin de seçimde Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladığını aktaran Reuters'a konuşan HDP milletvekili adayı Mehmet Emin Aktar, Erdoğan'ın yıllar içinde değiştiğini belirterek “Kullandığı dil ve hareketleri 20 yıl öncekinden çok farklı. Hükümet baskısı ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi hakları ihlal ediyor” dedi.

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