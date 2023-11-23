Reuters: Türkiye, İsveç’in üyelik onayının yetişmeyeceğini NATO’ya bildirdi

Türkiye'nin itirazları nedeniyle aylardır NATO'nun kapısında bekleyen İsveç'in ittifaka üyeliği yılan hikayesine döndü...

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin NATO’ya, İsveç’in üyelik onayının önümüzdeki hafta yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısına yetişmeyeceğini söylediği bildirildi. Reuters’e konuşan iki kaynak, TBMM’deki oylamanın NATO toplantısında İsveç için katılım töreni yapılmasına izin verecek sürede tamamlanmayacağını aktardı.

28-29 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısında İsveç’in askeri ittifaka katılımının kutlaması yönünde beklentiler vardı.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonu, geçen hafta İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin oylamayı daha fazla müzakere yapılabilmesi amacıyla ertelemişti.

ERDOĞAN’IN İTİRAZI NATO’DA KRİZ YARATTI

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen yıl NATO’ya katılma talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü üyelerinin iadesi ve silah ambargolarının kaldırılmasını talep ederek iki ülkenin üyeliğine itiraz etmesi NATO içinde kriz yaratmıştı.

Daha sonra Türkiye, nisan ayında Finlandiya’nın üyeliğini kabul etmiş ancak İsveç’e yönelik itirazlar devam etmişti. Türkiye’nin talepleri doğrultusunda adımlar atan İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, geçen ay “NATO’ya üyelik sürecimizin yakında sonuçlanacağına inanıyorum. Türkiye ile varılan anlaşma konusunda daha fazla yapabilecek bir şey kalmadı” demişti.

İsveç’in üyeliğinin meclis genel kurulu oylamasına sunulmadan önce dışişleri komisyonu tarafından onaylanması ve Erdoğan tarafından imzalanması gerekiyor.

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