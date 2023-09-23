Rüşvetle suçlanan Türkiye karşıtı Menendez, görevinden ayrıldı

ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması dolayısıyla ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan geçici olarak ayrıldı.

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Türkiye karşıtlığıyla bilinen New Jersey’nin Demokrat Senatörü Bob Menendez, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrıldı.

Senatör Chuck Schumer, hakkında rüşvet soruşturması yürütülen Menendez'in görevden ayrılmasının “sorun çözülene kadar olduğunu” belirtti.

NE OLMUŞTU?

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) müfettişler, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığı’ndan bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla suçlanan Menendez'i soruşturuyordu.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian’a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez’in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı. Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini söylemişti.

ABD’li senatör 2015’te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris’te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere 600 bin dolar üstünde hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması “IS EG Halal”den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.

TÜRKİYE KARŞITI

Menendez, ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtlığı ile biliniyor. Türkiye'de kamuoyunun ABD tarafından Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla bilinen Menendez, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor. (AA)