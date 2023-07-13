Rusya’da kriz bitmiyor: Görevden alınan komutandan zehir zemberek açıklamalar

Wagner'in isyanıyla sarsılan Rusya'da kriz bitmek bilmiyor. Ukrayna'da savaşan üst düzey Rus komutanlardan İvan Popov, cephedeki korkunç durumu üst düzey askeri yetkililere anlattığı için Ukrayna'daki görevinden alındığını söyleyerek "Korkup susmadım, Ukrayna savaşıyla ilgili gerçekleri söyledim” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in ayaklanması sonrası Ukrayna’da savaşan birlikler ve ordu içindeki kriz giderek daha da gün yüzüne çıkıyor.

Rus ordusunun önde gelen isimlerinden Tümgeneral İvan Popov, cephe hattındaki korkunç durumu üst düzey askeri yetkililere anlattığı için Ukrayna’daki görevinden alındığını söyledi. Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde savaşan 58. Ordu’nun komutanı olan Popov’un yüksek kayıp sayısı ve topçu desteği eksiğiyle ilgili sorular sorduğu ve “Ya korkakça susmak ya da durumu açıkça söylemek gerekiyordu. Korkup susmadım, Ukrayna savaşıyla ilgili gerçekleri söyledim” dediği belirtildi.

Eski bir ordu komutanı ve devlet televizyonu yorumcusu olan Rus milletvekili Andrei Gurulyov tarafından Telegram’da paylaşılan sesli mesaja göre Popov, “Hayatını kaybeden silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu. Bu yüzden var olan tüm sorunları özetledim” ifadelerini kullandı.

‘KOMUTANIMIZ BİZİ ARKADAN VURDU’

Komutan, görevden alınmasının üst düzey komutanlar tarafından talep edildiğini ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından onaylandığını söyleyerek bu komutanları hainlikle suçladı. Popov, “Üst düzey komutanlar görünüşe göre bir tür tehlike sezdiler ve benden kurtuldular. Ukrayna ordusu cephede saflarımızı geçemedi ancak kıdemli komutanımız bizi arkadan vurdu” dedi.

Rus askeri blog yazarlarına göre Tümgeneral Popov’u görevden alma talebi Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov’dan geldi. Gerasimov’un, uzun süredir Popov’u “gereksiz uyarılarda bulunmak ve üst yönetime şantaj yapmakla” suçladığı iddia edildi.

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