Rusya’dan sert tahıl açıklaması: Bize yalan söylediler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Karadeniz tahıl girişimi hakkında bize yalan söylendi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz tahıl girişimi konusunda kendilerine yalan söylendiğini öne sürdü.

Lavrov, BM 78. Genel Kurulu marjında düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın “Karadeniz tahıl girişimine yeniden katılma isteği olup olmadığını” sorgulamasıyla ilgili olarak “Bize yalan söylendi. Genel Sekreter ya bunu söylemeye zorlandı ya da yanlış yönlendirildi” dedi.

Lavrov, “Onlar (Batı) Rus gübre ve tahılının ihracatını kolaylaştırmak için yatırımların yumuşatılacağını doğrudan söylemişlerdi” diye konuştu. Lavrov, “BM Sekreterliği tarafından eklenen teklifleri biz uydurmadık. Hepsi bunun farkında” ifadesini kullandı.

Lavrov, listede olan maddelerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü. Guterres’in “Karadeniz tahıl girişimini” yeniden canlandırma planı ve Ukrayna barış planının “gerçekçi olmadığını” ifade eden Lavrov, “Bu planları hayata geçirmek mümkün değil ve herkes bunu anlıyor ancak aynı zamanda bunun müzakereler için tek temel olduğunu söylüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. (AA)