Abone Ol

Rusya’ya uçuş yasağında bir ilk

AB'nin hava sahasını kapatmasının ardından ilk kez bir Rus yolcu uçağı Bükreş'e indi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’ya uçuş yasağında bir ilk

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının ardından ilk kez bir Rus uçağı bu sabah Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda havaalanına iniş yaptı.

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın Bükreş’te bulunan büyükelçiliğindeki 40 personelin aileleriyle birlikte bir Rus hava yolu şirketine ait sivil uçakla Romanya’dan ayrılacağı bildirildi. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının onayının alındığı da belirtildi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, 8 Haziran’da Rusya’nın Bükreş’teki büyükelçiliğindeki personel sayısını azaltmasını istemiş ve karara uyulmaması durumunda bazı çalışanların akreditasyonlarının iptal edileceğini açıklamıştı. (AA)

Türkiye ile ABD arasında yeni kriz kapıda: Yaptırım uygulanan geminin görüntüleri çıktıİlginizi ÇekebilirTürkiye ile ABD arasında yeni kriz kapıda: Yaptırım uygulanan geminin görüntüleri çıktıABD'den Wagner adımı! Yaptırım kararı alındıİlginizi ÇekebilirABD'den Wagner adımı! Yaptırım kararı alındı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam