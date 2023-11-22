Sandık çıkışı anketleri: Aşırı sağcı Wilders kazanıyor

Hollanda'da genel seçimde oy verme işlemi sona erdi. 1126 aday ve 26 partinin 150 sandalye için yarıştığı seçimde sandık çıkışı anketleri paylaşıldı.

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Reuters'ın aktardığına göre aşırı sağcı Geert Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) sandık çıkışı anketlerine göre seçimi önde götürüyor.

Seçimde PVV ile geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) kıran kırana bir yarış götürmesi bekleniyordu.

HÜKÜMETİ KURMAK AYLAR ALABİLİR

Resmi sonuçlar seçimlerin yapıldığı tarihten en erken 8 gün sonra açıklanacak.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet 2021’deki seçimin ardından 229 günde kurulmuş, bu süreç 2017'de 225 gün, 1977’de 208 gün, 2012’de ise 54 gün almıştı.

Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76’sının desteğini alması gerekiyor.

“ERDOĞAN'A OY VEREN TÜRKLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLSİN” DEMİŞTİ

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, sık sık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleriyle gündeme geliyor.

Wilders, bu yıl Türkiye'de yapılan seçimlerden sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de Erdoğan'a destek verenleri eleştirmişti. Wilders, Erdoğan'a oy verip Hollanda'da yaşayanlara, “Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” demişti. (AJANSLAR)