Sinan Oğan Reuters’a konuştu, Kılıçdaroğlu’na destek için şartını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 5,2 oyla üçüncü sırada tamamlayan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiliz haber ajansı Reuters’a ikinci turda kimi destekleyecekleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.

Reuters'ın “Türkiye'deki ikinci turda iktidarı belirleme potansiyeline sahip isim, Kürtlere yönelik tavizler konusunda kırmızı çizgi çekti” başlıklı haberinde, Oğan'ın ancak “Kürt yanlısı partiye” taviz verilmemesinin kabulü halinde ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

Oğan, Reuters'a açıklamasında “İkinci tur için seçmen tabanımızla görüşeceğiz. Ancak terörle mücadele ve mültecilerin geri gönderilmesinin kırmızı çizgilerimiz olduğunu zaten ortaya koyduk” dedi.

Sinan Oğan, yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde yaptığı açıklamada da “Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım” diye konuşmuştu.

“Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye'nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız” diyen Oğan, “Biz ne demiştik; ‘Türk milliyetçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak' demiştik. Biz ‘HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak' demiştik. ‘Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik” ifadelerini kullanmıştı.

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