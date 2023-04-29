Şoforü bayılan otobüsü durduran 13 yaşındaki çocuk kahraman oldu

Sosyal medya, ABD'de, sürücüsü bilincini kaybeden okul servisini güvenli bir yere yönlendiren 13 yaşındaki öğrenciyi konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Michigan eyaletindeki Warren şehrindeki Carter Ortaokulu’nda okuyan Dillon Reeves (13) isimli öğrenci, direksiyon başındayken bilincini kaybeden okul servisi sürücüsünün ve 66 öğrencinin hayatını kurtardı.

Araç seyir halindeki iken okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark eden Dillon, sürücü bölümüne hızlıca geldi ve ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu. Sonrasında da otobüsteki arkadaşlarından ambulansı çağırmalarını istedi.

ÜLKESİNDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptığı soruşturma sonucunda Dillon’ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi.

Mektupta, “Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti. Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdık.” ifadeleri yer aldı.

Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

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