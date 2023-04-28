Sudan’da Türk tahliye uçağına ateş açıldı

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı.

Sozcu.com.tr

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Sudan’da havalimanına inişi sırasında Türkiye'nin tahliye uçağına orduyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Hartum’daki havalimanındaki saldırıda mürettebattan bir kişinin yaralandığı ve yakıt tankının zarar gördüğü ancak uçağın iniş yaptığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır” denildi.

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMALARDA BİR İLK

Yerel saatle 7.25’te iniş yapan uçakta onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

Sudan ordusu, “isyancı” olarak tanımladığı HDK’yı “tehlikeli manevralarla tahliye çalışmalarını engellemeye çalışmakla” suçladı.

Bu, Sudan’da çatışmaların başladığı günden beri bir yabancı ülkeye ait bir tahliye uçağının hasar gördüğü ilk olay oldu. Birçok ülke, Sudan’daki vatandaşlarını tahliye etmek için zorlu bir operasyon yürütüyor.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK'nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda önceki güne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu ancak Hartum’da çatışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

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