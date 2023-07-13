Suriye’den yardım kararı! Süreyi uzattılar

Suriye yönetimi, BM Güvenlik Konseyine mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı yazılı açıklamada, “Mektubu aldığımızı ve incelemeye başladığımızı teyit edebilirim.” ifadesini kullandı.

AA, BM kaynaklarından söz konusu mektuba erişim sağladı. Mektupta, Suriye yönetiminin, tüm Suriyelilerin yaşam koşulları ve ülkedeki insani durumu iyileştirmeyi ve istikrar sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Suriye yönetiminin insani yardımların ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediği belirtilen mektupta, “Suriye Arap Cumhuriyeti, egemen bir kararla, BM ve özel ortaklarına Babülhava sınırından Suriye hükümetiyle tam işbirliği ve koordinasyon halinde olacak şekilde ülkenin kuzeybatısında ihtiyacı olan kişilere insani yardım taşınmasına bugünden itibaren 6 ay için izin veriyor.” ifadelerine yer verildi.

Yardımların Suriye’nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması talebine yer verilen mektupta, Suriye yönetiminin BM ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

BM’DEN SURİYE AÇIKLAMASI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 11 Temmuz’da görev süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) onayı alamayan Suriye yardım mekanizmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Guterres’in mekanizmanın 12 ay uzatılması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Dujarric, bunun temel nedeninin planlamayı kolaylaştırmak olduğunu söylemişti. Dujarric, “Halihazırda elimizde hiçbir şey kalmadı. Yardımın yüzde 85’inin yapıldığı sınır kapısından hiçbir şey geçmiyor.” demişti.

“BM Genel Sekreteri, mekanizmaya ilişkin çalışmalarına devam ediyor, görüşmeler yürütüyor. Olumlu bir sonuç almayı ümit ediyoruz.” ifadesini kullanan Dujarric, Genel Sekreter’in BMGK ile önerilerini ve düşüncelerini paylaştığını, nihai kararı BMGK’nin verdiğini kaydetmişti.

SURİYE’YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK’de, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK’nin 2014’te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak’ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. (AA)

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