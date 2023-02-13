Suriye’ye giden BM yetkilisi: Kurtarma aşaması sona yaklaştı

Türkiye’nin ardından gittiği Suriye’deki deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan BM’nin insani yardımdan sorumlu kıdemli yetkilisi Martin Griffiths, kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremler ve artçı sarsıntılarda Suriye’nin kuzeybatısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4300’ü geçerken, Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardımdan sorumlu kıdemli yetkilisi Martin Griffiths, kurtarma aşamasının “sona yaklaşıldığını” söyledi.

Türkiye'nin ardından gittiği Suriye'nin Halep kentinde incelemelerde bulunan Griffiths, depremlerin ardından artık barınma, gıda, eğitim ile psikososyal bakımın aciliyet kazandığını belirtti. Griffiths, “Burada en çarpıcı olan, bunca yıldır bu kadar zorluk yaşanan Halep’te dahi bu an, yani o an, insanların yaşadıklarının en kötüsüydü” dedi.

Kıdemli yetkili BM yardımının Şam hükümeti kontrolündeki bölgelerden, depremde yoğun biçimde tahrip olan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan kuzeybatı bölgesine gönderileceğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaret eden Griffiths, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye’deki can kayıplarının 50 bini geçebileceğini söylemişti.

Suriye’nin kuzeybatısında şu ana kadar depremler sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4300’ü geçerken, 7600’den fazla kişi de yaralandı. Binerce evin yıkıldığı bölgede kurtarma çalışmaları güçlükle sürerken kolera salgını da endişe yaratıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’ye uluslararası yardımların acilen hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

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