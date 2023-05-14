Tayland’da seçim: Sandıklar açıldı, muhalefet önde

Türkiye ile birlikte seçime giden Tayland'da sandıklar açıldı... Oyların sayımına geçilirken, ilk resmi açıklamaya göre muhalefetteki Pheu Thai Partisi öne geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de gözler cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlenmişken, Tayland da bugün sandığa gitti…

Seçim öncesi yapılan anketlerde favori gösterilen muhalefet lideri Paetongtarn Shinawatra’nın partisi Pheu Thai Partisi, oyların sayılmasıyla öne geçti.

İngiliz haber ajansı Reuters, oyların yüzde 6.45’inin sayıldığını ve Pheu Thai Partisi’nin açık farkla önde olduğunu duyurdu.

Oy sayımı süreci devam ederken kesin sonucun yerel saatle 22.00 sularında açıklanması bekleniyor.

TAYLAND SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Tayland’da 2006 yılında yaşanan askeri darbede devrilen dönemin başbakanı Thaksin Shinawatra’nın liderliğinde 2001 ve 2006 yılları arasında iktidarda olan Pheu Thai Partisi’nin başına kızı Paetongtarn Shinawatra geçti.

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken askeri darbe 15 yıllık anayasal düzeni ortadan kaldırmıştı.

2020’de gençlerin yoğunlukta olduğu demokrasi yanlısı protesto gösterileri sonrasında yapılacak ilk seçim olma özelliği bulunan oylamada ayrıca 2014 yılında seçimle göreve gelen hükümetin askeri darbeyle indirilmesi sonrasında da düzenlenen ikinci seçim olma özelliğini taşıyor.

MUHALEFETİN CİDDİ BİR FARKLA KAZANMASI GEREKİYOR

Bugün 50 milyon Tayland vatandaşının oy vermesi beklenirken seçmenler iki oy pusulası aracılığıyla oy verebilecek. Yerel yönetim temsilcisi ve milletvekili adaylarını seçmek üzere sandığa giden Tayland’da muhalefetin kazanması ve Shinawatra’yı başbakan yapması için çok büyük bir farkla zafer elde etmesi gerekiyor.

Zira Tayland’da başbakanı göreve parlamento atıyor. 500 sandalyeli parlamentonun yanı sıra Tayland ordusu tarafından atanan 250 sandalyeli Senato’nun etkisi ise bir hayli büyük. 2019 yılında yapılan seçimlerde Pheu Thai zaferini ilan ederek 136 sandalye kazansa da cuntanın yönetimindeki Paland Pracharath Partisi’nin lideri Prayuth Chan-ocha başbakan olarak atanmıştı. Chan-ocha, 500’e karşı 444 oy ile istediği sonucu elde etmişti.

İlginizi Çekebilir Tayland'da su savaşlarına sahne olan Songkran Festivali

İlginizi Çekebilir Tayland'da yeni bir çiçekli bitki türü keşfedildi

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verenler Reuters'a konuştu