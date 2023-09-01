TikTok fenomeni ve annesinin kan donduran cinayeti

24 yaşındaki TikTok fenomeni Mahek Buhari ve annesi Ansreen Buhari, cinsel ilişki kasetlerini ifşa etmekle tehdit eden 21 yaşındaki Sakıp Hüseyin ve arkadaşını 160 kilometre hızla giden arabasıyla çarpıp öldürdü. Annesiyle birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mahek, yaptığı yayınla babasına öpücük gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ın Leicester bölgesinde yaşanan olay kan dondurdu. Sosyal medya fenomeni Mahek Buhari ve annesi Ansreen Buhari, 160 kilometre hızla çarptıkları Sakıp Hüseyin ve Haşim İcazeddin’i “soğukkanlılıkla” öldürmekten hapse atıldı.

Leicestershire’daki korkunç olan, Sakıp Hüseyin’in 46 yaşındaki Ansreen Buhari ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi ortaya çıkarmakla tehdit etmesinin ardından gerçekleşti. Mahkeme, söz konusu şantaj ve kazanın “aşk, saplantı ve şantaj” planı çerçevesinde gerçekleştiğini duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, mahkeme sosyal medya fenomeni Mahek’i ömür boyu hapis cezasına ve en az 31 yıl 8 ay da hapis yatmasına karar verdi. Mahek’in annesi Ansreen de ömür boyu hapis ve en az 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SEVGİLİSİNE HARCADIĞI PARAYI GERİ İSTEDİ

Mahkemede yer alan ifadelere göre, anne ve kız, Sakıp Hüseyin’i otoparkta bir buluşmaya davet etti ve ilişkileri sırasında Ansreen’in sevgilisi için harcadığı 3.000 euronun kendisine geri vermesi gerektiğini söyledi. Hüseyin ise Ansreen’i ifşa etmekle tehdit etti.

Hüseyin ve İcazeddin, Buhari ailesi tarafından görevlendirilen maskeli bir çete tarafından pusuya düşürüldü ve 160 kilometre hızla giden arabalarla ölümlerine neden oldu.

Mahkeme yargıcı Timothy Spencer olayla ilgili “Savcılık bunu bir aşk, saplantı ve gasp hikayesi olarak sınıflandırdı. Bu davayı soğukkanlı bir cinayet olarak sınıflandırmakta da haklılar” ifadesini kullandı.

Yargıç ayrıca Mahek Buhariye karşı, “Bir influencer olarak kariyeriniz aracılığıyla elde ettiğiniz çirkin şöhret sizi tamamen bencilleştirdi” ifadesini kullandı. Hakkında hapis cezası verilen Mahek, karar sonrası mahkemede hazır bulunan babasına bir öpücük kondurdu.

Yargıç Spencer, Mahek’in annesi Ansreen Buhari’ye ise “Bu grupta yetişkin olan sizsiniz ve bir yetişkin gibi davranmanız gerekirdi ancak teşhir edilme konusundaki anlaşılabilir endişenizin sizi her türlü mantıklı yargıdan yoksun bırakmasına izin verdiniz” dedi.

KAN DONDURAN WHATSAPP MESAJI

Mahek’in bir WhatsApp konuşmasında ise “Yakında onu adamları üzerine atlatacağım ve hangi gün olduğunu bilmeyecek… Üzerine atladıklarından emin olacağım, kimin ve nasıl yaptığını bilmeyecek” ifadesini kullandığı mahkeme tutanaklarında yer aldı.

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