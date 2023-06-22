Titanik turu faciasının perde arkası… CEO hakkındaki iddialar şoke etti

18 Haziran Pazar gününden beri kayıp olan ve Titanik enkazına seyahat eden denizaltı aracı için umutlar tükenirken turu düzenleyen şirket ve CEO'suyla ilgili de ilginç iddialar gündeme geliyor.

Sozcu.com.tr

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1912’de batan Titanik’e turistik geziler düzenleyen OceanGate’in başı yaşanan son olayla dertte.

Pazar günü enkaza düzenlenen turistik geziden dönemeyen şirketin aracı hâlâ bulunamadı. İçinde tur şirketinin CEO’su Stockton Rush’ın da olduğu araçla ilgili umutlar tükenirken şirketin ve Rush’ın yapığı ihmalkârlıklar yeniden konuşulmaya başlandı.

OceanGate’in kaybolma haberini sekiz saat sonra yetkililere bildirmesi ve daha önce bu turları gerçekleştirecek araçların güvenli olmayışının uzman isimler tarafından belirtilmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam etmesi gündeme gelirken şimdi de Rush’ın ekibini nasıl oluşturduğuyla ilgili söyledikleri yeniden dikkat çekti.

VİDEO OYUNU KUMANDASIYLA YÖNETİYORLAR

OceanGate CEO’su, daha önce verdiği bir röportajda gemilerinin kaptanlığını yapmaları için askeri deneyime sahip 50 yaşındaki beyaz adamları işe almadığını açıklamış. 61 yaşındaki Stockton Rush, böyle bir uzmanlığın gereksiz olduğunu, çünkü 30 dolarlık bir video oyun kumandasıyla denizaltı aracını herkesin kullanabileceğini söylemiş:

“Birini denizaltıya pilotluk yapması için eğitebiliriz, bir oyun kumandası kullanıyoruz ve böylece herkes denizaltıyı kullanabilir.”

DENEYİMLİ KİŞİLERİ İLHAM VERİCİ BULMAMIŞ

Rush, böyle bir görev için deneyimli kişilerle çalışmak yerine genç insanları tercih ettiğini de şu şekilde anlatmış:

“Ekibimizin daha genç, ilham verici olmasını istedim. 25 yaşındaki bir platform operatörü veya teknisyenlerimizden biri ilham verici olabilir. Bu yüzden gerçekten çok zeki, motive olmuş, genç bireyleri dahil etmeye çalıştık çünkü tamamen yeni şeyler yapıyoruz.”

Kayıp Titan denizaltısını ucuz bir video oyun kumandası koluyla yönlendiren kurucu ve CEO, pazar gününden bu yana tur için her biri 250 bin dolar ödeyen dört zengin maceracıyla birlikte küçük araçta mahsur kaldı.

Yetkililer, aracı bulmak ve her geçen saat daha az oksijene sahip olan ekibi kurtarmak için kurtarma operasyonunun sürdüğünü söylüyor.

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