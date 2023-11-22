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Türk turist feci dolandırıldı: Duştan çıkınca, kadın da yoktu paraları da

Seks turizminin yoğun olduğu Tayland'da tatile giden bir Türk turist feci bir şekilde dolandırıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:24 - 22 Kasım 2023 Güncellenme:
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Türk turist feci dolandırıldı: Duştan çıkınca, kadın da yoktu paraları da

Uluslararası kamuoyunda tatil cenneti olarak bilinen ve seks turizminin yoğun olduğu Tayland’da bir Türk hafta sonu dolandırıcıların kurbanı oldu…

Tayland medyasında yer alan haberlerde soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı.

Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland’da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan’ı Phuket’ten Pattaya’ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

ADAMIN iPHONE’U DA ÇALINDI

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Pattaya polisi güvenlik kameralarından kadının kimliğini bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Tayland medyası, Ruhan ve kadının fotoğraflarını paylaştı.

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