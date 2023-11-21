Türkiye ile İngiltere arasında Brezilya kalçası krizi

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sonucu Türkiye, dünya kozmetik turizminin başkenti haline gelirken estetik ameliyatlarda yaşanan ölüm vakaları İngiltere'de tartışmalara yol açıyor. İngiliz hükümeti, 2019'da İstanbul'da girdiği kalça büyütme ameliyatında ölen Melissa Kerr için Türk yetkililerle görüşme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, Türkiye’deki estetik ameliyatlarda yaşanan ölümleri konuşmaya devam ediyor.

Son olarak İngiliz hükümeti, 2019’da kalça büyütme ameliyatında ölen Melissa Kerr için harekete geçti.

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Kerr, 2019'da İstanbul'daki özel bir hastanede 3200 sterlin ödeyerek geçirdiği “Brezilya kalçası” ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti. Kerr, kalça bölgesine yağ enjekte edildiği sırada pıhtı atması sonucu ameliyat masasında hayata veda etmişti.

Kerr'in doktoru, genç kadının kalça ameliyatının risklerini bilmediğini söylemişti. Genç kadının trajik ölümüyle ilgili İngiliz yetkililerin hazırladığı raporda ise, Türkiye'deki doktorların ihmali olduğu öne sürülmüştü.

TÜRKİYE’YE GELECEKLER

İngiliz basını, hükümetten yetkililerin kozmetik ameliyatların riskleri konusunda Türk makamlarıyla görüşmek üzere harekete geçtiğini aktardı.

Haberde, Melissa Kerr’in ölümüyle ilgili raporun ardından İngiliz sağlık kurumlarının Türkiye’deki estetik ameliyatlarla ilgili uyarıları dikkate alarak Türk yetkililerle temasa geçtiği belirtildi.

Ruh ve Kadın Sağlığı Bakanı Maria Caulfield’in hükümete yazdığı notta, İngiliz yetkililerin Türkiye’ye giderek ameliyatlarla ilgili düzenlemeler, yeni ölümlerin önlenmesine yönelik önlemler ve ortak çalışma alanlarını görüşeceğini bildirdi.

Caulfield, notta, özellikle Brezilya kalçası ameliyatlarının çok riskli olduğunu, Türkiye’de bu operasyonu geçirecek kişilerin riskleri bildiğinden emin olmak istediklerini kaydetti.

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