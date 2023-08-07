Türkiye kavruluyor, Avrupa boğuluyor

Türkiye ve Akdeniz havzası, susuzluk ile yangınlarla mücadele ederken, batı Avrupa sellere teslim. Slovenya, NATO ve AB’den sel ve taşkınlarla mücadele için yardım istedi. Hırvatistan’da olağanüstü hal ilan edildi. Avusturya’da bir bölge taşkın ve toprak kaymaları ile mücadele ediliyor. Almanya’da yazlık giyecekler dolaplara kaldırıldı.

Ali GÜLEN

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Türkiye sıcaklar ve susuzlukla boğuşurken, Avrupa bir aydır dinmeyen yağmurlar yüzünden sellerle ve taşkınlarla uğraşıyor.

Aşırı yağışların getirdiği ağır hasarla başa çıkamayan Slovenya, NATO ve AB'den acil destek istedi. Avusturya, sel ve toprak kaymaları ile uğraşıyor. Gurbetçilerin, Türkiye yolunda geçiş rotası olan iki ülkede de çok sayıda köprü yıkıldı. Bazı yollar kapandı.

ALMANYA'DA HER GÜN YAĞIŞ: Almanya'da hava sıcaklığı geceleri 12-14 derece, gündüzleri ise 16-22 derece arasında. Ağustos ayı boyunca da orta, doğu, kuzey ve kısman güney Almanya'da aynı durum devam edecek.

Aşırı yağışlar yüzünden bir çok evi su bastı. Hava sıcaklıkları düşük seyredince, şort ve tişörtlerin yerini pantolon ve hafif ceketler aldı. Kuzey ve Doğu Avrupa'da durum hemen hemen aynı. İsviçre de, her gün yağış ve sonbahar havasının etkisi altında.



SLOVENYA YARDIM İSTİYOR: Sellerle ve su taşkınları ile boğuşan Slovenya, başa çıkamayınca NATO'dan 200 asker, en az 5 ton kaldırma kapasiteli askeri helikopter istedi. AB'nin sivil savunma örgütünden ise su yollarını düzenlemek için 40 metre uzunluğunda 20 köprü, 30 kazi makinesi, 30 adet ağır iş makinesi talep edildi. Ayrıca mühendis ve ekipler de isteniyor. Slovenya Başbakanı Robert Golob, son 30 yılın en büyük doğal afetini yaşadıklarını belirterek, şu ana kadar ki zararın 500 milyon Euro'yu aştığını belirtti. Ülkenin üçte ikisinde enerji altyapısı olumsuz etkilendi, binlerce ev zarar gördü. Köyler boşaltılırken, yollar ve demiryolu hatları su altında. Bir baraj yıkıldı. Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sürüyor. Sava, Drava ve Mura nehir havzaları sular altında.

AVUSTURYA'DA TOPRAK KAYMASI: Aşırı yağışlardan Slovenya'nın batı komşusu Avusturya da etkileniyor. Şimdiye kadar 300 yerde toprak kayması oldu. Klagenfurt'un kuzeyi olumsuz etkilenenen yerlerden. Bazı köyler boşaltıldı. Bir karayolu sel tarafından ikiye bölündü. Bisikletle gezen bir kişi, sele kapıldı ve boğularak öldü.



HIRVATİSTAN'DA OHAL İLANI: Aşırı yağışlar Hırvatistan'ı da vurdu. Yine Sava, Drava ve Mura Nehirleri'nin taşması, bölgede yaşayanları olumsuz etkiledi. Tarlalar, yollar ve yerleşim yerleri sular altında. Ülkenin bir kısmında, Zagrep yakınlarındaki Sava, Rugvica, Drava, Botova, Gorican, Sredisce ve Mur bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Kum torbaları ile kentlerle taşkın bölgesi arasına setler kurulmaya çalışılıyor.

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