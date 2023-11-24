Türkiye’den rüşvet aldığı iddia edilen New York Belediye Başkanı’na şimdi de tecavüz suçlaması

Türkiye'den rüşvet almakla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın başı şimdi de cinsel saldırı iddiaları nedeniyle belada.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’den rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle zor günler geçiren New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı.

Bir kadının dün New York’un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams’ı, 1993 yılında New York Belediyesi’nde beraber çalıştıkları dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı bildirildi. Kadının Adams’tan en az 5 milyon dolar tazminat talep ettiği mahkeme belgelerine yansıdı.

Eric Adams’ın sözcüsü cinsel saldırı iddiasını reddetti ve New York Belediye Başkanı’nın kendisini suçlayan kadını tanımadığını belirtti. Belediye Meclisi’nden bir sözcü de, “Belediye Başkanı bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Eğer herhangi bir buluşmaları olduysa bunu hatırlamıyor. Bir başka kişiye fiziksel zarar verebilecek hiçbir eylemde bulunmaz” dedi.

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New York Times gazetesi, “Türkiye dostu” olarak tanınan Adams’ın 2021 yılındaki seçim kampanyası sırasında Türk hükümeti dahil bazı kaynaklardan yasadışı bağış almakla suçlandığını yazmıştı.

ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI), 6 Kasım’da Adams’ın elektronik cihazlarına el koymuş ve Belediye Başkanı’yla bağlantılı kişilerin evlerine baskınlar düzenlemişti. FBI’ın evine baskın düzenlediği isimler arasında Türk Hava Yolları’nın eski New York Genel Müdürü Cenk Öcal da yer almıştı.

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