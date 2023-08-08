Türkiye’ye benzetilen ülkede endişe yaratan trend: Gençler yemek yemeyip…

Son dönemde derin bir ekonomik kriz içerisinde debelenen Arjantin'de özellikle gençler arasında başlayan yeni bir trend, "Umarız Türkiye'de de böyle olmaz" dedirtti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde olan ve sık sık Türkiye ile aynı kategoride yer alan Arjantin’de özellikle gençler arasında başlayan yeni bir trend gündem oldu…

İngiliz The Times gazetesi, Arjantin’de yaşayan gençlerin ekonomik kriz yüzünden büyük bir buhran içerisinde olduğunu ve ev sahibi olma ya da Dünya’yı gezme hayallerinin rafa kaldırıldığını yazdı. Gazeteye konuşan 21 yaşındaki bir öğrenci olan Renata Anelli ise, kendisinin ve yaşıtlarının bazı öğünleri atlayarak psikolojik destek alma noktasına geldiğini söyledi.

Anelli, “Bırakmayacağım tek şey terapi. Para biriktirmek imkansız seviyede, eğer paramızı harcamak yerine beklersek, para devalüasyon olarak değer kaybedecek. Ben kısa vadeli düşünüyorum ve paramı psikoterapiye giderek haftayı idare ediyorum” dedi. Anelli haftada iki öğünü sadece ruh sağlığını korumak için atladığını da itiraf etti.

Ülkede son çeyrekte enflasyonun yüzde 116 arttığına dikkat çekilirken, Arjantin pesosunun değerinin de giderek düştüğünün altı çizildi. The Times’ın haberinde, “Sokaklara çıktığınızda krizin etkisini hemen görmüyorsunuz, cafeler tıklım tıklım. Fakat Arjantin’de satılan kruvasanlara baktığınızda bunların inceldiğini görebilirsiniz. Psikoanaliz, ekonomik ve siyasi krizlerin olduğu ülkede giderek daha da yaygınlaşıyor” yorumu yapıldı.

GENÇLERİN DERDİ GELECEK KAYGISI

Gazeteye konuşan Arjantin Psikoanaliz Derneği Başkanı Gabriela Goldstein, “Bu Buenos Aires’in bir ikilemi. Yıkıcı bir ekonomik krizin ortasında, pandemi sırasında ve sonrasında psikologlara gidenlerin sayısı artıyor” dedi. Arjantin’de diğer ülkelere göre kişi başına düşen psikolog sayısı daha fazla. Her 100 bin kişi 222 psikolog düşerken bu sayı fransa’da 49, Brezilya’da 12 ve ABD’de 30. Psikoanaliz seanslarının fiyatının giderek arttığı belirtilirken buna rağmen hastaların sayısında da artış gözlendi.

Öte yandan Arjantin’de yapılan bir araştırmada, 18-19 yaşlarındaki gençler arasında en sık kullanılan terimin “gelecek endişesi/kaygısı” olduğu da kayıtlara geçti.

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